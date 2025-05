Documentaire

Découvrez les origines de la mafia napolitaine, la plus ancienne d’Italie. Et à travers son histoire plongez au cœur de la ville de Naples, de ses croyances, de sa musique, de son linge qui pend aux fenêtres, de sa passion pour Maradona et le foot. Ce documentaire inédit nous emmène au cœur la Camorra, pour comprendre cette mafia si puissante qui naît dans les ruelles étroites de cette ville fascinante et maitrise tant « d’affaires».