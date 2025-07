Documentaire

L’Indonésie est un pays mystérieux. C’est un archipel immense qui compte des milliers d’îles, avec une capitale, Jakarta qui n’a pas vraiment la réputation d’être une destination de vacances mais qui, côté rails, cache de belles surprises. Au programme de ce nouveau voyage de Philippe Gougler, l’île de Java, où circule la plupart des trains, et l’île de Sulawesi où démarre un projet spectaculaire : la construction de plus de 4000 kilomètres de voie ferrée. Les trains indonésiens vont transporter le globe-trotter dans des décors féériques, au milieu des rizières, ou proche du volcan Bromo. Des combats de béliers, des coiffeurs le long des rails, un volcan végétarien et une pause café à réveiller les morts : ce périple en Indonésie est une aventure inattendue et sans limites.