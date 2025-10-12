Recouverte de glace huit mois par an, isolée dans les eaux froides de l’Atlantique nord, l’Islande exulte dès l’arrivée de l’été. Un vent de liberté souffle ces dernières années sur l’île, touchée de plein fouet par la crise de 2008. La société, jeune et progressiste, est en pleine effervescence.