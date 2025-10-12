Depuis les années 90, 75% de la biomasse des insectes a disparu. En cause, l’utilisation massive des néonicotinoïdes, des insecticides qui se diffusent dans chaque cellule de la plante. Alors que les études scientifiques s’accumulent pour dénoncer les conséquences catastrophiques de l’utilisation de ces neurotoxiques, les multinationales qui les produisent multiplient les efforts pour brouiller les pistes. Financement d’études approximatives, pression sur les chercheurs et les instituts de recherche, lobbying intensif auprès des autorités de régulation, tous les moyens sont mis en oeuvre pour éviter les règlementations. Pendant ce temps les insectes disparaissent à une vitesse jamais vue, alors qu’ils ont des rôles clé dans la pollinisation ou les chaînes alimentaires.