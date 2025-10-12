Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Ecotron : le simulateur de climat Comment observer les savanes d’Arizona, très sensibles au changement climatique, en pleine Île-de-France ? C’est ce que propose l’installation...

Podcast Ça chauffe, citoyen·ne·s ! En ville, plus qu’à la campagne, les températures moyennes sont plus élevées, de jour comme de nuit. Et cette...

Documentaire Guadeloupe, l’eau au compte-gouttes En Guadeloupe, 60% de l’eau potable est perdue avant d’atteindre les habitations. En cause, des milliers de fuites dans...

Article Impact d’un réchauffement de 1,5°C : quelles réalités tangibles ? Le sujet du réchauffement climatique est au cœur des préoccupations mondiales. Un réchauffement de 1,5°C par rapport aux niveaux...

Documentaire Des particules de plastique dans l’eau en bouteille ? Pour échapper aux nitrates ou aux traces de médicament que l’on trouve parfois dans l’eau du robinet, nous sommes...

Conférence Végétation urbaine et changement climatique : s’adapter à l’imprévu Les villes sont par définition des milieux artificiels. Pourtant, à l’heure où plus de la moitié de l’humanité vit...

Documentaire Quel climat en Europe pour 2050 ? L’ampleur et la rapidité du changement climatique auquel nous sommes confrontés aujourd’hui est inédit. Canicules, sécheresses, inondations … Nous...

Documentaire Plastique, le poison lent des multinationales En 2050, les océans pourraient contenir plus de plastique que de poissons. Chaque seconde, 10 tonnes de plastique sont...

Documentaire Monsanto, la fabrique du doute Monsanto, la firme américaine qui a inventé et commercialisé le Roundup, un herbicide qui contient du glyphosate, est dans...

Documentaire L’homme a mangé la Terre De la révolution industrielle à aujourd’hui, un décryptage minutieux de la course au développement qui a marqué le point...

Documentaire Algues vertes, le littoral empoisonné Chaque été, des marées vertes envahissent le littoral breton. Un scandale environnemental et sanitaire qui dure depuis 50 ans....

Documentaire La Camargue, un avenir menacé ? La Camargue suscite depuis longtemps déjà convoitises et rêveries. Ce cinquième volet de la série nous propose une ballade...

Documentaire Heïdi’s ice, en arctique avec une glaciologue Proche du pôle Nord, l’archipel du Svalbard en Arctique subit de plein fouet le dérèglement climatique, se réchauffant six...

Conférence L’homme et l’énergie, les amants terribles Jean-Marc Jancovici nous a fait l’immense plaisir de venir en Centre Bretagne le 5 octobre dernier afin de donner...

Documentaire De l’eau dans le gasoil Un système à base de vapeur d’eau qui permettrait d’économiser jusqu’à 40 % de carburant sur les moteurs de...

Documentaire Fragile banquise David Attenborough se rend dans des zones géographiques où les conditions climatiques sont extrêmement rudes. En Arctique et en...

Article Surchauffe des récifs coralliens : est-il encore temps d’agir ? Les récifs coralliens, véritables joyaux de la biodiversité marine, sont actuellement menacés par un phénomène de surchauffe alarmante. Ces...

Documentaire L’obscurité en danger Nos écosystèmes sont-ils pollués par la lumière ? Dans cette vidéo en partenariat avec LeMonde.fr, des chercheurs de l’Observatoire...