Documentaire Le désastre Français de « la Jungle de Calais » En décembre 2002, le ministre de l’intérieur Nicolas Sarkozy, décide de fermer le centre de Sangatte qui accueille près...

Documentaire Industrie pharmaceutique : la face cachée en Inde Le marché de la recherche sur l’être humain n’a pas échappé à la crise financière : les entreprises françaises...

Documentaire En Alaska, les algues sont une source de nourriture comme les autres Cet Alaskain récupère tout ce qui vient de la mer pour nourrir sa famille, il ne peut pas se...

Documentaire Pérou : grande traque aux dealers Au Pérou, de plus en plus de cartels de drogue voient le jour. Pour éradiquer ce phénomène, l’armée se...

Documentaire Guerre en Ukraine : quand les habitants prennent les armes Aux portes du chaos, Kiev organise sa résistance. Dix jours après le début de l’offensive russe, le courage de...

Documentaire Pierre Palmade, 30 ans de démons Son grave accident de la route sous l’emprise de la drogue avait fait la une des journaux le 10...

Documentaire Des barbelés dans mon lycée ! Le lycée à Mayotte, rien à voir avec la métropole

Documentaire Quartier Nord : L’espoir du changement Daouda, Fays, Kharym, Chadali ont tout juste vingt ans. D’origine comorienne, musulmans, ils sont nés en France et vivent...

Documentaire Dans les coulisses des Restos du coeur Pas une seconde de répit pour ces bénévoles… toujours des millions de repas à distribuer.

Documentaire Ghettos de Los Angeles : violence et précarité au quotidien À Los Angeles, Howard, journaliste télé, explore les ghettos pour documenter la violence des gangs et la précarité des...

Documentaire Le grand embouteillage Gaëtan arrivera-t-il à temps au travail ? Valérie sera-t-elle à l’heure pour récupérer son fils à l’école? Ce type...

Documentaire Syrie : les Amazones de Raqqa En Syrie les femmes, chacune à leur façon, prennent leur revanche. Il y a celles, Kurdes, Yézidies ou...

Documentaire Au coeur du plus grand squat de France Ces familles occupent illégalement un bâtiment désaffecté à Rennes. En tout, 250 personnes vont bientôt être expulsées. Enquête au...

Documentaire Comment vivre « simplement » ? Face à la sursollicitation permanente et au diktat du consumérisme, la simplicité séduit de plus en plus. Une des...

Documentaire Les travailleurs humanitaires : héros méconnus en première ligne Les travailleurs humanitaires sont ces hommes et femmes qui, souvent dans l’ombre, se battent pour sauver des vies dans...

Article Venezuela, démocratie ou dictature ? Pour les uns c’est un régime autoritaire qui ne dit pas son nom, pour les autres une démocratie socialiste...

Documentaire L’épidémie cachée du Kenya Lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé le Kenya, les cas de violence sexiste ont explosé. Mais la peur,...

Documentaire Dance or Die Avec la guerre et l’avancée de l’État islamique en Syrie, le jeune danseur classique Ahmad Joudeh a tout perdu...