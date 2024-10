Documentaire

Aujourd’hui, les Français ne consacrent plus beaucoup de temps ni d’argent à leur déjeuner. Les sandwichs raflent tous les suffrages. On en vend toujours plus chaque année, en 2011, on estimait à plus de 2 milliards le nombre de sandwichs vendus en France. Pour autant, le consommateur est de plus en plus regardant sur la qualité. Et les sandwichs chic et bon font fureur. D’où l’idée d’un concours du meilleur sandwich organisé par une marque de pains (Délifrance). Cette année, elle était ouverte aux étudiants en restauration hôtellerie. Il y a eu 8 candidats qui venaient d’un peu partout dans le monde. Et nous avons suivi Sébastien Gay, un Français qui étudie à Lausanne et concourrait donc sous les couleurs de la Suisse. Un documentaire de Thibault de Maillard.