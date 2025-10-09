Le jour, George Lasry est informaticien dans une multinationale. Mais dès qu’il rentre chez lui, il devient casseur de codes. Il déchiffre seul ou avec le soutien d’autres condisciples, des textes cryptés parfois vieux de plusieurs siècles. Comme la correspondance secrète de Marie Stuart, reine maudite d’Écosse, qu’il a contribué à révéler début 2023. Comment devient-on casseur de code ? Quels sont les méthodes pour chiffrer et déchiffrer un message ? Existe-t-il encore des codes inviolables ? George Lasry répond à ces questions et d’autres encore.