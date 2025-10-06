Documentaire

L’histoire de l’humanité est intimement liée aux animaux. Un jour peut-être, la viande que nous consommons et les animaux que nous aimons sortiront de laboratoires. Ce second épisode tente de dessiner l’évolution à venir dans la relation entre l’être humain et l’animal.

Avec l’industrialisation, l’homme devient capable d’assouvir ses désirs par la technique, une toute-puissance qui se traduit aussi par l’usage que les hommes font des animaux. Certains sont bichonnés, vivant parfois dans un luxe auquel certaines catégories de la population n’auront jamais accès. D’autres, en revanche, passent leur brève vie dans l’antichambre de la mort, compressés dans l’obscurité d’abattoirs sans fenêtres. Cependant, les progrès de la génétique et du numérique sont susceptibles de modifier cet état de fait.

Documentaire d’Andreas Wagner et Wolf Truchsess (2021, 44mn) disponible jusqu’au 30/11/2025