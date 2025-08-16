Documentaire

Enfants de poissonnier, de facteur ou de circassien, Isabelle, Tom et Victor viennent d’être admis à la prestigieuse école de commerce HEC Paris. Ce documentaire nous immerge dans ce qui est, pour eux, un brutal changement de monde.

Rien ne prédestinait Isabelle, Tom et Victor à intégrer HEC Paris, une école qui a formé de nombreux ministres, des patrons du CAC 40, et même un ancien président de la République. Victor a grandi près de Marseille et ne connaissait rien au monde des écoles de commerce. Isabelle, qui vient du quartier Olympiades à Paris et rêvait d’être footballeuse professionnelle, est la première de sa famille à poursuivre des études après le bac. Depuis qu’il a 14 ans, Tom, lui, travaille chaque week-end comme poissonnier sur l’étal que tient sa mère dans un marché couvert du Val d’Oise. Pour ces jeunes, l’arrivée à HEC s’avère un brutal changement de monde et marque le début d’un voyage accéléré d’un bout à l’autre de l’échelle sociale.

Trouver sa place

À 20 ans, comment trouver sa place lorsqu’on est projeté dans un univers dont on ne connaît pas les codes ? Isabelle, Tom et Victor trouvent progressivement leurs marques dans un monde où, dès les bancs de l’école, se constituer un réseau est une priorité. Mais ils sont rattrapés par une implacable réalité. Pour payer leur scolarité, ils ont dû s’endetter en empruntant jusqu’à 80 000 euros. Ce paramètre pèse lourd dans leurs choix de cursus après l’école. Des élections au bureau des étudiants (BDE) aux soirées sur le campus, des cours aux recherches de stage, sans oublier leurs passions personnelles – moto, rugby ou football féminin –, Camille Poulain (passée elle-même par HEC) et Jules Giraudat ont suivi ces jeunes transclasses dans leur nouvel environnement, recueillant au fil des mois leurs doutes et leurs difficultés à concilier leur désir d’ascension sociale et leur crainte de trahir leur milieu d’origine.

Documentaire de Camille Poulain et Jules Giraudat (France, 2023, 52mn)

Documentaire disponible jusqu’au 19 septembre 2025