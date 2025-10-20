Au cœur de la Namibie, une famille hors du commun a transformé son ranch en refuge pour les grands prédateurs d’Afrique. Lions, hyènes, guépards, babouins ou léopards y trouvent un nouveau foyer après avoir été blessés ou abandonnés. Sous l’œil bienveillant de Marlis, jeune femme de 23 ans, la ferme de Harnas devient une véritable Arche de Noé sauvage, où se mêlent danger, tendresse et espoir. Entre rêve de liberté et instinct animal, ce documentaire explore le lien fragile entre l’humain et la nature sauvage.
Un film de Etienne Verhaegen
