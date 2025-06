Documentaire

A Madagascar, le petit Village d’Ambalavuntaka vit dans la peur des crocodiles tueurs. Depuis 8 ans, une ou plusieurs bêtes encerclent cette petite presqu’île isolée au milieu du canal des Pangalanes, à l’est du pays, et sèment chaque jour la terreur.

Ces dernières années, cinq personnes ont été dévorées. L’eau du canal étant la seule source d’eau impossible de mener une vie normale … faire la vaisselle, se baigner ou simplement traverser le canal, tous ces gestes simples du quotidien sont devenus une aventure téméraire et risquée. On ne compte plus le bétail ou la volaille qui disparaissent, victimes des redoutables prédateurs. Trop pauvres pour acheter une arme, les villageois sont incapables de se défendre. Quand bien même auraient-ils un fusil, ils resteraient désemparés face à ces monstres dont il faut s’approcher sur l’eau et atteindre l’oeil pour pouvoir les tuer à coup sûr. Une maîtrise que seuls quelques rares chasseurs chevronnés possèdent. Interpelés par la terrible malédiction de ce petit village perdu aux confins de la brousse, un jeune chasseur malgache répûté et un spécialiste français du crocodile vont unir leurs efforts pour tenter de sauver ce village désemparé de la malédiction qui pèse sur lui…

Un film de Franck Grangette & Jean-Marie Barrère

© GAD