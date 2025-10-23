Article

Le fait est que la technologie est de plus en plus présente auprès de la population. Elle est devenue incontournable et les nouvelles générations sont nées avec elle. Ce scénario apporte beaucoup de nouveautés, notamment une connectivité qui était inimaginable il y a 10 ans. Actuellement, le savoir est à portée de main. On peut accéder à n’importe quelle information de n’importe où et n’importe quand.

Malgré les avantages que présente ce scénario, il faut toujours rester vigilant. La multiplication des Français ayant accès à un smartphone et à Internet s’est accompagnée d’une augmentation du nombre d’escroqueries et de cyberattaques. Le scénario en ligne peut sembler sans danger à première vue, mais la technologie comporte des risques.

Confronté à la dualité qu’apporte la connectivité entre l’accès à la connaissance et les risques liés à l’exposition numérique, il faut savoir trouver le bon équilibre. Rester connecté est essentiel, mais il faut le faire de manière consciente et raisonnable.

Heureusement, des mesures simples, telles que download a VPN, renforcent la sécurité et permettent une navigation libre. En effet, les VPNs créent une sorte d’entonnoir dans votre navigation, vous protégeant ainsi des attaques numériques.

Outre la sécurité, la liberté numérique offerte par le VPN est un autre point important. Grâce à eux, il est possible d’accéder à des contenus qui peuvent être bloqués dans certaines régions, garantissant ainsi une plus grande liberté à l’utilisateur.

Pour les voyageurs, les étudiants ou même ceux qui sont en télétravail, cette fonctionnalité est essentielle, car elle permet de conserver le même niveau d’accès aux informations et aux services utilisés au quotidien. Ainsi, le VPN protège non seulement contre les menaces virtuelles, mais élargit aussi les possibilités d’une navigation sans barrières.

Une France hyperconnectée : les nouvelles habitudes numériques

Pour mieux comprendre la situation globale, il est important d’examiner les données. En 2024, 94 % des foyers français avaient déjà accès à Internet. Ce chiffre est considérablement plus élevé que les 82 % enregistrés en 2014.

Chaque jour, 48,5 millions de Français accèdent à Internet. 48,5 millions de Français accèdent à l’Internet tous les jours. En ce qui concerne le type d’appareil utilisé, le portable est tout à fait dominant. Environ 80 % du temps passé sur Internet l’est sur des smartphones.

Consulter le journal, la météo et les actualités en ligne est déjà une habitude. En sortant de chez soi, commander un taxi via une application ou vérifier les lignes de bus est aussi facile à faire en ligne. Avant de choisir un restaurant, les gens aiment aussi faire des recherches en ligne, souvent même sur les réseaux sociaux. En effet, plus de 50 millions de Français utilisent les réseaux sociaux, soit trois Français sur quatre.

Les situations courantes où la population choisit d’utiliser la technologie Internet sont innombrables. Payer ses achats avec un portefeuille numérique, regarder des vidéos TikTok dans le métro, utiliser des applications pour suivre ses entraînements à la salle de sport, consulter des professionnels de santé à distance. Aujourd’hui, la technologie est omniprésente.

Divertissement et culture pop : le numérique au cœur de la scène

En 2024, Statista a observé que 54 % des Français utilisaient les réseaux sociaux pour partager des photos ou des vidéos avec leurs proches. Ces fichiers contiennent des memes, des informations importantes, des registres, des invitations, entre autres.

La plupart des gens passent leur temps libre sur des réseaux sociaux comme TikTok, qui permettent de faire défiler des vidéos à l’infini pour se distraire. Arcom a révélé que 70 % des utilisateurs de TikTok en France ont moins de 24 ans, et que 40 % des jeunes âgés de 16 à 25 ans utilisent TikTok tous les jours. Ce constat révèle que les jeunes s’intéressent de plus en plus aux réseaux sociaux comme moyen de divertissement.

Parallèlement, l’essor des plateformes de streaming a aussi transformé la façon dont les gens se divertissent. L’accès à la musique, aux films et aux séries dans la paume de la main, à portée d’un clic, a permis aux Français de vivre une expérience culturelle complètement différente.

Certains considèrent cela comme une modernité qui démocratise l’accès à la culture, tandis que d’autres estiment que cette technologie présente plus d’inconvénients que d’avantages. En réalité, cependant, le progrès technologique est irréversible. Cela veut dire que tout problème lié à l’utilisation de la technologie doit être résolu sans éviter son utilisation. La prévention est la meilleure option.

Les risques d’une vie 100 % en ligne

Les escroqueries numériques sont de plus en plus fréquentes en France. Parmi les menaces les plus fréquentes, on trouve le phishing, les escroqueries et le spoofing. En 2024, plus de 420.000 cas ont été enregistrés, soit une augmentation de près de 50 %. Les faux sites Web et les réseaux Wi-Fi publics sont souvent des pièges pour les personnes peu méfiantes. En outre, les messages et les appels suspects sont aussi des moyens pour les arnaques numériques.

Les cyberattaques sont de plus en plus fréquentes. C’est quelque chose de prévisible avec les progrès technologiques. Toutefois, on peut prendre des précautions pour éviter les problèmes liés à la surexposition numérique. Une liste de bonnes pratiques numériques, par exemple, peut être très utile.

Éviter de cliquer sur des liens suspects. Si le lien provient d’une source non fiable, évitez de cliquer dessus. Si vous décidez de le faire, utilisez un système de sécurité fiable pour vous protéger, tel qu’un VPN.

Vérifier les URL avant de payer en ligne. Les paiements numériques facilitent la vie, mais comportent des risques. Il faut donc faire très attention et se renseigner soigneusement avant d’effectuer tout paiement en ligne.

Utiliser l’authentification à deux facteurs. Cela permet de se protéger contre les attaques et les intrusions. Activez toujours la vérification et veillez à utiliser des mots de passe forts.

La sécurité numérique au quotidien des Français

Chaque année, de plus en plus d’entreprises reconnaissent les avantages du télétravail. Environ 74 % des entreprises de plus de 50 employés proposent le télétravail, contre 53 % en 2023. Selon Statista, 33 % des employés français sont en télétravail au moins une fois par semaine,

et le pays est de plus en plus connecté. Les réseaux Wi-Fi publics, tels que ceux des cafés, des universités et des bibliothèques, sont devenus plus courants. Heureusement, car vivre sans connexion Internet semble impossible.

Actuellement, la situation est très différente en matière de connectivité. Par contre, plus la connexion est forte, plus le risque est élevé. Il est donc important de redoubler d’attention. Le télétravail ou le Wi-Fi public peuvent être très utiles, mais il est nécessaire de prendre des précautions et de faire attention.

Les systèmes antivirus et VPN sont très souvent les meilleures solutions pour éviter les problèmes, garantir la sécurité et naviguer librement en ligne. Dans le monde actuel, les outils de sécurité sont devenus plus qu’une simple ressource technique : ils sont une nécessité pour tous ceux qui vivent connectés. Pour les Français, c’est la clé pour naviguer librement et en toute sécurité.