Documentaire

Revivez l’histoire poignante du Commando Kieffer, une unité de volontaires français qui, le 6 juin 1944, a fait face à l’enfer du Débarquement en Normandie. Ces hommes, marins et jeunes, avaient quitté leur pays en pleine défaite, avec un seul but : libérer la France. Suivez leur parcours depuis la défaite de 1940, leur engagement dans la France libre, leur formation d’élite en Angleterre, jusqu’à leur audacieux assaut sur les plages normandes. Avec courage, ils ont été les premiers Français à débarquer en Normandie. Un récit de sacrifice, de bravoure et de persévérance, où l’honneur a été conservé, et les valeurs françaises préservées. Découvrez ces hommes qui ont tout donné pour la liberté, dans une guerre où chaque victoire coûtait cher. Leur histoire est celle des vrais héros, ceux qui ont disparu, mais qui restent gravés à jamais dans la mémoire nationale.

Réalisé par Stéphane Rybojad