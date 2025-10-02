Documentaire

À Yalta s’est tenue en février 1945 la plus célèbre conférence de la Seconde Guerre Mondiale. Il s’agissait de décider de l’organisation du monde d’après-guerre, celui dans lequel nous vivons encore aujourd’hui. Mais ce qui s’est réellement joué à ce moment n’est que le résultat d’une longue relation entre trois leaders, contraints par les hasards de la guerre à une alliance chaotique et contre-nature. Contre vents et marées, Roosevelt, Churchill et Staline poursuivent inlassablement deux objectifs : d’abord gagner la guerre ensemble et ensuite imposer leurs vues – différentes, voire antagonistes – sur le monde à reconstruire.

Staline, fort des sacrifices de l’Armée rouge, est en train de se tailler une zone d’influence aussi loin qu’iront ses soldats, ce qui angoisse Churchill, lequel veut par-dessus tout sauver le rang de grande puissance d’une Grande-Bretagne affaiblie. Roosevelt ne s’intéresse qu’à la création de l’ONU et à la construction d’un nouvel ordre international fondé sur le respect du droit.

Choc de trois systèmes, c’est aussi celui de trois personnalités. Roosevelt, séducteur fonctionnant à l’intuition, Churchill, fieffé impérialiste doublé d’un sentimental, et Staline, tyran élevé à l’école inflexible du parti bolchevique. Publiquement unis, ils ne s’épargnent rien en privé. Leurs transactions les plus stupéfiantes et leurs disputes les plus froides ont toujours eu lieu loin des caméras. Mais heureusement, quelques diplomates en ont été les témoins précieux.