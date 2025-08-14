Documentaire

Le président du Burundi, Pierre Nkrunziza, annonce sa candidature pour un troisième mandat. Acte jugé anticonstitutionnel, le pays s’enflamme, des dizaines de milliers de manifestants descendent dans les rues et se battent contre l’instauration d’une dictature.

Au quartier de Musaga, foyer de l’insurrection, Fanny, chef révolutionnaire, tente d’assurer la coordination de 1000 hommes pour entrer dans le centre-ville de la capitale et y faire entendre leur voix. Ils se battent avec des pierres et des cocktails Molotov lorsque la police et les milices du président qui les affrontent, répondent par des rafales de kalachnikov.

Un reportage en prise directe.