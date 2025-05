Documentaire

Homme politique flamboyant, dérangeant, fascinant… Aucun chef d’état européen n’aura autant suscité autant d’adulation et d’indignation. À la fois qualifié de star, de dictateur ou même de sauveur, Berlusconi surnommé le Cavaliere est indubitablement charismatique. Sa vie, sa carrière rappellent les codes d’un vrai soap opera où se mêlent mystères, zones d’ombres et scènes comiques. Icône fantasmée pour sa formidable réussite sociale, homme providentiel et arrogant, ce documentaire événement retrace le parcours politique de cet homme qui a fait 3 mandats de premier ministre et qui a poussé jusqu’à l’extrême la logique de la personnalisation du pouvoir et marqué l’histoire politique italienne.