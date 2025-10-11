Chaque année en France, environ 500 bébés sont secoués par l’adulte qui en a la charge. 10 à 20 % d’entre eux vont en mourir.
Ce chiffre, vertigineux, dépasse de loin celui déjà tragique des féminicides.
Pourtant, ce phénomène reste un véritable tabou dans notre société, et le « syndrome du bébé secoué » est clairement méconnu du grand public, de la justice, parfois même du personnel soignant.
A travers la trajectoire d’Aude, de Marie, et de Pauline, trois mamans touchées de plein fouet par cette tragédie, ce documentaire se propose de déconstruire pour la première fois tous les clichés qui pèsent sur cette maltraitance, encore très peu sanctionnée par les tribunaux.
Réalisateurs :
Anne Palmowski
Année de