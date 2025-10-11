Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Ils ont tout quitté après la pandémie pour prendre la route Plus de 400.000 Américains se sont offerts des mégacaravanes, dans lesquelles ils sillonnent le pays à l’année, toutes amarres...

Documentaire Navalny, l’homme qui défie le tsar Ce documentaire raconte l’histoire d’une confrontation sur l’échiquier d’un combat qui, dans chacun de ses mouvements, dessine le portrait...

Documentaire Esclavage : faut-il payer notre dette ? Après la mort de George Floyd, et alors que les manifestations « Black Lives Matter » trouvent un écho dans le...

Documentaire Les esclaves du café qui fournissent l’Europe En Europe, le business de l’éthique a le vent en poupe : L’année dernière, il a généré plus de...

Documentaire Thaïlande : ils défient des cobras pour se nourrir On le surnomme « le village des cobras ». A Khok San Nga, en Thaïlande, certains habitants gagnent leur...

Documentaire Retour à la terre : changer l’agriculture pour changer le monde A l’heure où le monde bascule, de jeunes agricultrices anticipent les grands changements de notre société. Réalisateur : Alexandra...

Documentaire Le conservatisme : une nouvelle tendance Un vent conservateur souffle sur le monde. À New York, Jean-Michel Scherbak tente de comprendre pourquoi le conservatisme a...

Documentaire Sortir sa famille de Gaza à tout prix Depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza, près d’un million de Palestiniens a fui les...

Documentaire Chypre, une île sous haute tension Chypre, c’est la nouvelle destination des jeunes fêtards européens. Tout l’été, ils envahissent l’ile pour s’enivrer et faire bronzette...

Documentaire Les Crocodrileros de Cuba Visente et ses hommes sont des Cocodrileros : des chasseurs de crocodiles. Tout droit sortis d’un roman d’Hemingway, ces...

Documentaire Avions-poubelles Des compagnies aériennes pas très fiable.

Documentaire Un racisme radical | Le vénérable W. En Birmanie, le « Vénérable W. » est un moine bouddhiste très influent. Partir à sa rencontre, c’est se retrouver au...

Documentaire Israël: des femmes en première ligne dans la guerre Portraits croisés d’une jeune combattante de l’armée israélienne et d’une jeune secouriste palestinienne du croissant rouge. Des jeunes femmes...

Documentaire Dubaï, entre luxe et tradition De larges avenues, des buildings plus hauts et plus beaux les uns que les autres, des voitures de sport,...

Documentaire Enquêtes de foot : les insurgés du football Syrien Exilés des quatre coins de la Syrie, des footballeurs, réunis autour d’un projet sportif et politique, ambitionnent de créer...

Documentaire Prince, les chimères de l’exil Chaque jour un jeune homme, une jeune femme, un enfant tombe sur les routes du rêve, de l’Afrique à...

Conférence Les relations humaines peuvent-elles changer notre regard sur les migrants ? Les relations humaines peuvent-elles changer notre regard sur les migrants ? Débat avec Johan Rochel, éthicien, et Alain-Tito Mabiala,...

Documentaire Al Qaida blanchit son argent grâce au miel Récolté au Yémen, il guérirait de nombreuses maladies, procurerait la puissance sexuelle et financerait des réseaux fondamentalistes. Au Yémen,...