Documentaire

À Tombo, un village de Sierra Leone où les habitants vivent depuis toujours de la pêche, l’économie locale est mise à mal par la concurrence des chalutiers chinois. Le portrait d’une communauté en péril, qui oscille entre tentation de l’exil et résistance.

Au sud de la péninsule de Freetown, le village de Tombo a prospéré depuis l’époque précoloniale grâce aux ressources de la mer. Mais l’économie locale est aujourd’hui en déclin, menacée par l’arrivée massive et intempestive chalutiers chinois qui pratiquent la pêche industrielle au large des côtes. Victimes de cette surexploitation – encouragée par des fonctionnaires corrompus et la négligence du gouvernement –, les pêcheurs assistent, impuissants, à la diminution de la population de poissons. Les femmes, qui pour la plupart gagnent leur vie en vendant les prises sur le marché, sont également privées de leur moyen de subsistance. Fils d’un maître pêcheur, Sulaiman tente de perpétuer la tradition familiale, tout en résistant à l’envie de quitter Tombo pour trouver du travail en ville. De son côté, Fatmata élève seule ses enfants depuis le départ de son mari, qui ne lui apporte aucune aide financière. Porte-parole de l’association des pêcheurs de Tombo, Wudie s’efforce quant à lui d’unir la communauté derrière son combat.

Immersion

Dans une longue embarcation de bois, des hommes chantent en chœur pour rythmer la remontée des filets. Attachés à leurs traditions, ils subissent les assauts d’une concurrence qui fait peu à peu chavirer leur mode de vie et désagrège leur communauté. Ce documentaire donne la parole à une poignée d’habitants en lutte pour leur survie, qui ont en outre durement souffert du confinement imposé par la pandémie de Covid-19. Traversée de sublimes vues aériennes, une immersion dans un monde en péril, qui reflète les problèmes écologiques et économiques auxquels se heurte l’Afrique de l’Ouest.

Documentaire de Lansana Mansaray et Barmmy Boy (2021, 49mn)

