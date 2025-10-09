Documentaire

Horizons infinis. Miracles de la nature. Vénérables cathédrales. Monastères mystiques. Montagnes sacrées. Enigmes préhistoriques. Ce sont quelques caractéristiques de l’Arménie, un mélange bouillonnant d’art, de dévotion, de traditions millénaires et de découvertes surprenantes. Situé entre les mers Noire et Caspienne, ce petit pays montagneux de la taille de la Belgique est une fascinante enclave de l’extrême Est européen.

Un film écrit par Rafael Garcia Vera Réalisé par Jesus Sanchez Romeva et Niko Roa ©Ampersand