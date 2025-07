Documentaire

Conséquence du réchauffement climatique, la montée des eaux s’accélère. À travers les exemples de Miami, Venise, la Belgique et les îles Marshall, ce documentaire explore la situation actuelle et les stratégies d’adaptation déployées face au risque de submersion.

Depuis le début de l’ère industrielle, le niveau des mers ne cesse d’augmenter. Ce phénomène en accélération, causé par la fonte des glaces et l’expansion thermique des océans – l’eau chaude prenant plus de place que la froide –, menace la survie de nombreuses populations insulaires ou côtières, voire de nations entières. Dans l’océan Pacifique, les îles Marshall pourraient ainsi devenir inhabitables sous l’effet de l’intensification des inondations et de la contamination des sols par l’eau salée, avant d’être totalement submergées. Face à ce péril, gouvernement et populations cherchent des solutions et en appellent au soutien financier de la communauté internationale. À Venise, le controversé système Mose, composé de digues mobiles, a été mis en service en 2020 pour protéger la ville des inondations, de plus en plus fréquentes en raison de la dégradation de l’écosystème lagunaire. Mais que deviendra la Sérénissime si la montée des eaux dépasse 60 centimètres, rendant cette barrière inopérante ? De l’autre côté de l’Atlantique, Miami a investi dans le rehaussement des digues, des rues et l’installation de pompes. Malgré ces efforts, un processus de gentrification climatique est à l’œuvre, les promoteurs lorgnant sur les quartiers populaires en hauteur. Enfin, au large de La Panne, en Belgique, une équipe mène un projet innovant, en tentant de récréer des récifs artificiels pour combattre l’érosion des côtes.

Migrants de l’eau

Faisant halte dans des villes et pays confrontés à la montée des eaux, Fabiano D’Amato donne un aperçu des conséquences du changement climatique à l’œuvre, mais aussi du défi multidimensionnel qu’il pose aux habitants des régions touchées. Aux côtés de citoyens, d’environnementalistes, de chercheurs, de dirigeants marshalliens ou encore de l’architecte Koen Olthuis, qui conçoit des cités flottantes, son documentaire explore les pistes envisagées – entre technologie et restauration des milieux naturels – pour lutter contre ce phénomène alarmant, qui pourrait conduire à un déplacement massif de population, et bouscule jusqu’aux concepts d’État, de souveraineté, de nationalité. « Il existe des règles sur la création d’un État, mais aucune sur sa disparition physique », soulignait ainsi le diplomate hongrois Csaba Korosi lors de la 77e session de l’assemblée générale des Nations unies, qu’il présidait alors.

Documentaire de Fabiano D’Amato (2021, 1h)

