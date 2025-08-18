Documentaire

La brigade spécialisée dans la lutte contre les infractions visant les personnes vulnérables est sur le qui-vive. Dans le viseur des enquêteurs : une jeune femme soupçonnée d’avoir dérobé de l’argent à plusieurs personnes âgées. Les témoignages concordent et les preuves s’accumulent, poussant les forces de l’ordre à préparer une opération d’interpellation.

Entre filatures discrètes, recueil d’indices et coordination des équipes, l’objectif est clair : arrêter la suspecte avant qu’elle ne frappe à nouveau. Ce reportage vous plonge au cœur d’une enquête sensible, où protection des victimes et rapidité d’action sont essentielles.