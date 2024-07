Documentaire

La vie quotidienne à Singapour dans les années 1940 et 1950, une période de changements politiques et sociaux.

Le commerce a dynamisé l’économie de Singapour a une vitesse étonnante, cet épisode explore les inégalités toujours croissantes entre les colons et classes populaires. Les films familiaux et actualités britanniques sont décryptés par les historiens. Les images d’après-guerre montrent les réactions au retour des Britanniques.

Bâtie sur des archives restaurées et pour la plupart inédites, cette série en trois volets confronte regards passés et présents pour dérouler la saisissante histoire de la Chine, de Singapour et de l’Inde dans la première moitié du XXe siècle.

Comptoir britannique établi au XIXe siècle, Singapour devient une plaque tournante du commerce international, ce qui lui attire, dans les années 1900, la curiosité des frères Pathé. Au faste colonial se conjugue, en images, le dur labeur des coolies (immigrés chinois) souvent préposés au conditionnement des aliments. Plusieurs décennies plus tard, un cinéaste amateur, Robert Waddle, laissera de riches archives filmiques qui balayent vingt ans d’histoire – en 1937, il se trouve notamment aux premières loges de la construction de la Cour suprême et des célébrations du couronnement du roi George VI…

