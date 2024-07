Documentaire



Chaque lancement d´Ariane est une aventure à haut risque et un pari à 500 millions d´euros. La concentration est maximale car chaque étape est essentielle et suit une chronologie très précise. Autour d´Ariane 5, lanceur de l´Agence Spatiale européenne, c´est tout un univers à part qui se révèle: des forces armées au sol et dans les airs, un réseau industriel de 550 entreprises dans 12 pays européens, des bunkers enterrés et des secrets auxquels peu de personnes ont accès.

A travers le compte à rebours d´une campagne de lancement au Centre Spatial Guyanais, le plus grand centre de lancement spatial au monde, découvrez comment cette campagne est orchestrée selon un scénario très précis. De l´arrivée de la fusée en pièces détachées par avion et par bateau, en passant par le transport délicat du convoi jusqu´au site, jusqu´au lancement et au placement en orbite du satellite. Chaque lancement est une consécration.

Réalisateur : Laurent Mini

© LA COMPAGNIE DES TAXI-BROUSSE – 2018